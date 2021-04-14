تلون بعض نواب البرلمان

2021/04/14 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

الليلة الماضية شاهدنا احد اعضاء

البرلمان الذي غير جلدة للمرة الثالثة

على الاقل ، اي حسب متابعتي فقط ولا اعرف

كم مرة غير جلدة وتلون كالحرباء حسب

مصلحته.



من المعيب جدا ان ترى برلم

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