2021/04/14 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي أس أم) المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي جنحت بقناة السويس الشهر الماضي إن "السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس".

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