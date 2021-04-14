أوغلو: بدأنا مرحلة جديدة في العلاقات التركية المصرية.. اجتماع مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية للبلدين

2021/04/14 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية

وأضاف جاويش أوغلو أن هناك اجتماعاً مرتقباً على مستوى مساعدي وزيري الخارجية للبلدين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتحديد الموعد..



وبشأن تعيين سفير في القاهرة، أكد جاويش أوغلو، أن هذه المسألة سيجري مناقشتها في الاجتماعات المقبلة مع الجانب المصري.

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