التخطيط العراقية تناقش شمول منتجات القطاع الخاص بآلية تشجيع المنتج الوطني

2021/04/14 | 13:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة التخطيط اجتماعاً؛ لمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تشجيع المنتوج الوطني لمنافسة المنتوجات المستوردة في الأسواق العراقية، برئاسة الوكيل الفني للوزارة، ماهر حماد جوهان، وبحضور أعضاء اللجنة من وزارتي …

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