ارتفاع سعر الدولار و زيادة المبيعات للبنك المركزي

2021/04/14 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان زيادة سعر الصرف للدولار الامريكي

مقابل الدينار العراقي تم رفعه منذ

نهاية العام الماضي وتم اقرارة اخيرا

قانون الموازنة العامة الاتحادية بسعر

تصريف هو (1460) .

ان احد فوائد زي

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