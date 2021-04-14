2021/04/14 | 13:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الدولار و زيادة المبيعات للبنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
ان زيادة سعر الصرف للدولار الامريكي
مقابل الدينار العراقي تم رفعه منذ
نهاية العام الماضي وتم اقرارة اخيرا
قانون الموازنة العامة الاتحادية بسعر
تصريف هو (1460) .
ان احد فوائد زي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الدولار و زيادة المبيعات للبنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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