ناقشا الربط السككي.. روحاني للرئيس صالح: الأمريكان يلعبون دوراً مزدوجاً وأفعالهم على حدود سوريا غامضة

2021/04/14 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني،

اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع

الرئيس العراقي برهم صالح، هنأه فيه

بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما جدد

الحديث عن التواجد الأمريكي في العراق.

وقال مكتب روحاني، وفق بيا

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