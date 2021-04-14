من بين 90 دولة.. العراق أولًا باستيراد معجون الطماطم من تركيا

2021/04/14 | 13:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تصدر العراق المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من جارته تركيا، في الوقت الذي حققت تركيا أرقامًا قياسية بصادرات المعجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 90 دولة حول العالم.

وذكرت "رابطة مصدري بحر إيجه" التركية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "في الربع الأول من العام الجاري، تم تصدير معجون الطماطم إلى 90 دولة حول العالم، محققة عوائد مالية بلغت قيمتها 40 مليونًا و141 ألف دولار".

وبحسب الرابطة، فإن العراق "احتل المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من تركيا بقيمة 25 مليون و613 ألف دولار، ثم ألمانيا بـ 2.5 مليون دولار، واليابان بـ 1.9 مليون دولار، فيما شهدت إيطاليا أعلى زيادة في الاستيراد، حيث زادت الصادرات إلى هذا البلد من 95 ألف دولار إلى مليون و 664 ألف دولار".

وتعد تركيا من بين الدول العشرة الأولى عالميًا من حيث الدخل الزراعي، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية العام الماضي 2020، أكثر من 169 مليار دولار، وذلك رغم جائحة "كورونا".

وأشارت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، في تصريحات صحفية لها خلال شباط/فبراير الماضي، أن "تركيا تهدف إلى رفع حجم صادراتها إلى 184 مليار دولار خلال العام الجاري 2021".

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