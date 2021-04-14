بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة ويشمل 4 فئات

2021/04/14 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، زيادة المبيعات النقدية من العملات الاجنبية لعدد من الجهات لتحقيق اهداف اقتصادية.وبحسب وثيقة، فان “البنك المركزي قرر زيادة المبيعات النقدية من العملات الاجنبية لعدد من الجهات بهدف تحقيق اهداف السياسية النقدية وضمان استقرار سعر الصرف”.

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