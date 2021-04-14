علاوي: المال السياسي والسلاح المنفلت والفوضى ستؤدي لعزوف شعبي عن الانتخابات ونتائج كارثية

2021/04/14 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي التحذير من اجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة ودون ايجاد حل للمشكلات التي تواجهها.

وقال علاوي في بيان ان الآونة الأخيرة شهدت ظهور اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت للوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة، من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً، فضلا عن بدء المال السياسي كما هو معتاد بلعب دور واضح في المشهد الانتخابي، إضافة الى فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية، وهو ما سيؤدي في حال اجراء الانتخابات الى عزوف شعبي عنها ونتائج كارثية.وأضاف علاوي ان توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة أصبح ضرورة قصوى، وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لإجرائها بقدر مقبول من النزاهة.

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