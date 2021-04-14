البيت الأبيض: بايدن مستعد لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم تصريحاتها الاستفزازية عن اليورانيوم

2021/04/14 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم عزمها تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، الامر الذي يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي ان واشنطن قلقة حيال هذا الاعلان الاستفزازي المتعلق بتخصيب اليورانيوم مبينة أن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل.

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