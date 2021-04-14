2021/04/14 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ القضاء المغربي اليوم الأربعاء محاكمة ممثل كوميدي فرنسي موقوف منذ أسبوع في المغرب لنشره تسجيل فيديو اعتبر مهينا على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلن محاميه مراد العجوطي لوكالة فرانس برس.

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