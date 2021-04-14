2021/04/14 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة شهدت منطقة السيدة زينب وسط القاهرة جريمة قتل، الثلاثاء، أول يوم من شهر رمضان، ارتكبتها مذيعة وراح ضحيتها زوج شقيقتها.وألقت الشرطة القبض على المذيعة رانيا صفوت، التي تعمل في محطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أول أيام رمضان..



مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها المركز الخبري الوطني.

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