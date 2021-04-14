2021/04/14 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفربول، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وحقق الريال أفضلية مريحة نوعا ما في مباراة الذهاب، بفوزه على ليفربول 3-1، وهو ما يجعل الأخير مطالبا بالانتصار في لقاء الإياب بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة المتوقعة لملحمة ليفربول وريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة المتوقعة لملحمة ليفربول وريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).