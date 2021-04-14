2021/04/14 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قرَّر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.

وذكر البنك في وثيقة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية إلى المصارف وشركات الصيرفة".

واضاف ان "ذلك جاء لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البنك المركزي يقرّر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البنك المركزي يقرّر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).