الانفال.. الجريمة الاكثر بشاعة في التاريخ المعاصر

2021/04/14 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ذكرى حملات الانفال المشؤومة قبل 33 عاما، مؤكدة استمرار النضال لتعويض ذوي المؤنفلين.

فيما يلي نص البيان:

يستذكر العالم معنا وكل الاحرار والشرفاء في هذه الايام الذكرى الثالثة والثلاثون لجرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا الكوردي فيما عرفت بجريمة الانفال والتي اقدم على تنفيذها النظام البعثي المجرم في سلسلة من الحملات العسكرية الوحشية أوائل نيسان من عام 1988 والتي استمرت الى اواخر ايلول من نفس العام، حيث استخدمت فيها كل انواع الاسلحة المحرمة دولياً والتي راح ضحيتها اكثر من ١٨٢ الف من المواطنين الابرياء من ابناء شعبنا في ربوع كوردستان، فضلاً عن تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية بهدف تعريب كوردستان وتغيير طابعاً الديموغرافي ووجودها التاريخي على هذه الارض.

ان استذكارنا لهذه الجريمة يحتم علينا الاستمرار في النضال والسعي بمسؤولية لتعويض ذوي المؤنفلين وضحايا المقابر الجماعية وضمان مستقبلهم لخلق فرصة للتسامح وفتح صفحة جديدة للتعايش وازالة الآثار المأساوية التي ترتبت جراء هذه واننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعو السلطات الثلاث في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للقيام بمسؤولياتهم وانصافهم وتعويضهم بشكل عادل سيما وان المحكمة الجنائية العراقية العليا عدت هذه الجريمة ضمن جرائم الابادة الجماعية ( جينو سايد) ودعت السلطات المعنية لتكييف هذا القرار.

تحية اجلال واكبار للضحايا المؤنفلين وشهداء المقابر الجماعية ...

PUKmedia بغداد

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