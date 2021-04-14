2021/04/14 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت القنصلية الامريكية في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، جرائم الانفال التي ارتكبها النظام الديكتاتوري ضد الشعب الكوردي.

وقالت القنصلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها تحيي ببالغ الحزن ذكرى حملات الانفال (في مناطق كرميان بما في ذلك كلار وجمجمال) التي ارتكبها النظام الديكتاتوري الشعب الكوردي.

واضافت، ان الحملة المروعة أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الكورد، وجرح كثيرين غيرهم، مؤكدة انها ستواصل الوقوف مع شعب إقليم كوردستان العراق لضمان مستقبل آمن وديمقراطي ومزدهر اقتصاديًا للعراق.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد تواصلها بالوقوف مع شعب كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد تواصلها بالوقوف مع شعب كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).