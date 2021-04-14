انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي جنوب البلاد

2021/04/14 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق.

وقال المصدر لـ NRT عربية (14 نيسان 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بالقرب من مطعم (اسيا) على طريق الناصرية".

وأضاف المصدر انه "لا توجد هناك إصابات بشرية".

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

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