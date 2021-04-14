افتتاح فرع مؤسسة سيدات اعمال العراق لاول مرة في الموصل

2021/04/14 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري ولاول مرة في مدينة الموصل فرع مؤسسة سيدات اعمال العراق لتمكين المرأة الموصلية .وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء/٠ نينا/ ان دور المرأة هام جدا في مسيرة الاعمار وفتح افاق جديدة من خلال تنظيم ورشات التدريب النسوية او افتتاح معامل ومصانع صغيرة وتوفير فرص العمل لهن ووضع بصمة واضحة في كافة المجالات"/انتهى

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