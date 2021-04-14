البنك المركزي يقرر زيادة بيع الدولار لتغطية الطلب المتزايد

2021/04/14 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر البنك المركزي اليوم الاربعاء ، زيادة بيع الدولار لتغطية الطلب المتزايد.وذكرت وثيقة صادرة من البنك انه : لغرض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للجهات اعلاه وتلبيتها بالكامل وكما مبين أدناه .حصة المصرف۲۰۰۰۰۰ دولار في الأسبوع .حصة شركة الصرافة الفئة A۱۵۰۰۰۰۰ دولار في الأسبوع .حصة شركة الصرافة الفئة B۵۰۰۰۰۰ دولار في الأسبوع .حصة شركة الصرافة الفئة C۵۰۰۰۰ دولار في الأسبوع راجين تقديم طلباتكم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱./انتهى8

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