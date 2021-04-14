لجنة الطاقة بالنواب العراقي: اعتماد آلية جديدة بشأن

2021/04/14 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، أن موازنة 2021 اعتمدت آلية جديدة بشأن فقرة "البترودولار" تتضمن فتح صناديق وحسابات للمحافظات المنتجة للنفط ووضع حصتها من الأموال بعيداً عن وزارة المالية.وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح …

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