2021/04/14 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يطالب بإرجاع رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 14:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يطالب بإرجاع رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يطالب بإرجاع رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).