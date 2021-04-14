بالأرقام.. تقرير حكومي يرصد سير خطة وزارة الصناعة لتشغيل المصانع المتوقفة

2021/04/14 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، عن وضع وزارة الصناعة والمعادن وضع خطة بهدف إعادة الحياة لعدد من المصانع المتوقفة.وقالت الخلية في بيان، إن ” وزارة الصناعة والمعادن أعدت خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لاعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد، بعد أن تبنت حملة لتحقيق الشعار الذي رفعه رئيس […]

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