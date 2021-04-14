الأردن.. محكمة أمن الدولة تتسلم تحقيقات

2021/04/14 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، التحقيقات المتعلقة بما قالت عنه السلطات إنه مخطط لزعزعة استقرار البلاد.

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