2021/04/14 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، ثلاث خطوات لإنصاف ضحايا مجزرة الأنفال، التي راح ضحيتها المئات بقصف بالأسلحة الكيمائية في عهد النظام السابق.وقال صالح في بيان، انه “تُصادف هذه الأيام الذكرى الـ (33) لفاجعة الأنفال التي ارتكبها نظام الاستبداد ضد الشعب الكردي، في واحدة من أكثر حملات التنكيل والتهجير التي شهدتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى الأنفال.. صالح يحدد 3 خطوات لإنصاف الضحايا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى الأنفال.. صالح يحدد 3 خطوات لإنصاف الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).