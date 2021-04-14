2021/04/14 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على سبعة متهمين والعثور على اسلحة وصاروخ كاتيوشا في عدة مناطق من العاصمة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسوليتها".

واضافت ان "القوة القت القبض على (7) متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 اطلاقه وصاروخ كاتيوشا و(10) مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقه وجهاز موتوريلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلقي القبض على سبعة متهمين وتعثر على اسلحة وصاروخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلقي القبض على سبعة متهمين وتعثر على اسلحة وصاروخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).