القبض على سبعة متهمين وضبط عدد من الاسحلة في بغداد

2021/04/14 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على 7 متهمين وعدد من الاسلحة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسؤوليتها، حيث القت القبض على (7) متهمين”.

واوضحت ان “القوة عثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 اطلاقه وصاروخ كاتيوشا و(10) مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقه وجهاز موتوريلا”.

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