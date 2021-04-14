تمديد توزيع البطاقة التموينة للمادة 140 في خانقين

2021/04/14 | 14:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت اللجنة الخاصة بتوزيع البطاقة التموينية في خانقين، موعد استلام البطاقات للعوائل المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وافاد مراسلنا في خانقين، ان اللجنة قررت من جديد تمديد استلام وتوزيع البطاقات التموينية الخاصة بالعوائل المشمولة بالمادة 140 الى 24 نيسان الجاري.

واضاف: ان الاجراءات تتخذ وفق آلية اللجنة، لافتا الى انه بانتهاء التاريخ المذكور ستضطر العوائل الى مراجعة بعقوبة مركز محافظة ديالى لاستلام بطاقاتها.

PUKmedia خاص

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