10 مسدسات وعتاد متنوع.. عمليات بغداد تلقي القبض على 7 متهمين

2021/04/14 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من عمليات بغداد، الاربعاء، القبض على 7 متهمين بحوزتهم اسلحة واعتدة مختلفة.

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وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، ان "قوة من قيادة عمليات بغداد تشرع بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسوليتها، حيث القت القبض على (7) متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 اطلاقه وصاروخ كاتيوشا و(10) مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقه وجهاز موتوريلا".

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