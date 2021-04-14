بلينكن: الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان

2021/04/14 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان

وقال بلينكن قبل محادثات مع شركاء في الحلف في بروكسل، قال إنّ واشنطن ستعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لتأمين انسحاب منسق..



وأضاف “حققنا معاً الأهداف التي وضعناها والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن”.

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