الرئيس العراقي ونظيره الإيراني يبحثان الأحداث ذات الاهتمام المشترك

2021/04/14 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي بمناسبة حلول شهر رمضان على أهمية خفض حدة التوترات في المنطقة والتزام الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة ومواجهة التحديات المختلفة ومعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة وتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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