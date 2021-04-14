تعرف على عدد ساعات الصوم في دول العالم

2021/04/14 | 14:27 - المصدر: عين العراق

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يحتفل الملايين حول العالم، بقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2021، لكن تختلف رؤية هلال رمضان بين بلد وآخر، إلا أن عددا من الدول العربية استطلعت الهلال وأكدت أن رمضان يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان.

ورغم اتفاق الأغلب على بداية يوم شهر رمضان الكريم، إلا أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة لأخرى، ليكون الصيام في دولة أستراليا هو الأقصر، بينما الأطول يكون من نصيب دولة الجزائر، فما هي عدد ساعات الصوم في دول العالم.

ولمعرفة أسباب اختلاف ساعات الصيام حول العالم، لا بد أن نعرف طريقة دوران الأرض حول الشمس واختلاف الفصول.

يعد تغير ساعات النهار والليل خلال الأيام، هو السر وراء اختلاف عدد ساعات الصوم بين دول العام، فالأرض تقوم بالدوران حول نفسها، مما يؤدي إلى ظهور الليل والنهار واختلاف فصول السنة، وبذلك تختلف الفصول بناءً على تعرض الأرض للشمس وزاوية ميلانها باتجاهها، اختلاف ساعات النهار بين الدول وبعضها أما بالنسبة لتغير عدد ساعات الليل والنهار بين الدول وبعضها، فهي أن الأرض دائماً ما تكون معرضة للشمس طوال الوقت ولكن على مستوى نصف الكرة الأرضية فقط – هذه المساحة قد تزيد أو تقصر لأسباب جغرافية، وبذلك تكون نصف الكرة الأرضية في النهار، والنصف الآخر في الليل، وبالمثل تكون عدد من الدول في نصف الكرة الأرضية في فصل الشتاء، بينما النصف الآخر يكون في الصيف.

ولهذا السبب تختلف عدد ساعات الصيام، فالدول التي بها فصل الشتاء يكون عدد ساعات الصيام بها أقصر، بينما الدول الأخرى التي تتمتع بفصل الصيف يكون الصيام فيها لساعات أطول، لكن ماذا عن الدول التي لا يغيب عنها الشمس عند رؤية الأرض في زاويتها المائلة ومواجهتها للشمس وتظل كذلك حتى تكمل الأرض نصف دورة، فتستمر الشمس بها لمدة 12 ساعة، ثم يحل الظلام بعد اكتمال نصف الأرض ويصل لـ 12 ساعة وهكذا؛ فقد تصل ساعات الصيام في هذه الدول إلى 21 ساعة أو أكثر، ولذلك يعتمدون على رؤية دار الإفتاء.

ساعات الصيام في الدول العربية

بضع ساعات تفرق بين التوقيت في الدول العربية، لكن مع ذلك تختلف عدد ساعات الصيام بينها على حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تكون ساعات الصيام في الدول العربية كما يلي:

العراق: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و27 دقيقة إلى 15 ساعة و30 دقيقة.

مصر: عدد ساعات الصيام بين 14ساعة و20 دقيقة لـ15 ساعة و12 دقيقة.

الأردن: عدد ساعات الصيام بين 14ساعة و23 دقيقة إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

سوريا: عدد ساعات الصيام بين 14ساعة و28 دقيقة إلى 15 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: عدد ساعات الصيام بين 14ساعة و29 دقيقة إلى 15 ساعة و32 دقيقة.

فلسطين: عدد ساعات الصيام بين 14ساعة و23 دقيقة إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

السعودية: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة إلى 14 ساعة و42 دقيقة.

الإمارات : عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و2 دقيقة إلى 14 ساعة و44 دقيقة.

الكويت: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و17 دقيقة إلى 15 ساعة و19 دقيقة.

عُمان: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و1 دقيقة إلى 14 ساعة و41 دقيقة.

قطر: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و6 دقائق إلى 14 ساعة و50 دقيقة.

البحرين: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و9 دقائق إلى 14 ساعة و54 دقيقة.

اليمن: عدد ساعات الصيام بين 13 ساعة و40 دقيقة إلى 14 ساعة و6 دقائق.

السودان: عدد ساعات الصيام بين 13 ساعة و45 دقيقة إلى 14 ساعة و11 دقيقة.

الصومال: عدد ساعات الصيام بين 13 ساعة و29 دقيقة إلى 13 ساعة و38 دقيقة.

جزر القمر: عدد ساعات الصيام بين 13 ساعة و12 دقيقة إلى 12 ساعة و59 دقيقة.

الجزائر: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و39 دقيقة إلى 15 ساعة و50 دقيقة.

تونس: عدد ساعات الصيام بين 14 ساعة و39 دقيقة إلى 15 ساعة و50 دقيقة.

وبذلك تكون دولة جزر القمر من أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام فيها في أول أيام رمضان نحو 13 ساعة و12 دقيقة، وتزداد عدد الدقائق تدريجياً حتى نهاية الشهر لتصل إلى 12 ساعة و59 دقيقة، بينما تحتل دولة الجزائر أطول عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تتجاوز عدد ساعات صيامها الـ15 ساعة حتى تصل في نهاية الشهر إلى 16 ساعة، وكذلك تشترك معها تونس في عدد ساعات الصيام تقريباً.

الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام، بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي، وهناك دول يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى إلى 12 ساعة.

بالنسبة لعدد ساعات الصيام حول العالم تعتبر دولة «فنلندا» الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ ساعات الصيام 23 ساعة و5 دقائق وهي في المرتبة الأولى من حيث أطول دولة في العالم بعدد ساعات الصيام، وبعدها تأتي السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

لكن في هذه الحالات لا يصوم المسلمون حسب توقيت البلدة التي يعيشون فيها حسب فتاوى الهيئات الإسلامية الكبرى ومنها دار الإفتاء المصرية، حيث أفتت الدار أن الصيام في الدول الاسكندنافية والتي يمتد فيها الوقت بين الغروب والفجر ما يقارب الـ 24 أو يكون الفارق بينهما ساعتين أو أقل والدول التي لا ترى الشمس مطلقاً، أن يصوموا على مواقيت مكة المكرمة.

ومن ناحية أخرى تعتبر أستراليا أقل دول العالم في ساعات الصيام، حيث تبلغ ساعاته فيها 11 ساعة و59 دقيقة تليها الأرجنتين 12 ساعة و23 دقيقة ثم تشيلي 12 ساعة و41 دقيقة.

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