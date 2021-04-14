مجهولون يسرقون ذهباً و 30 مليون دينار من منزل شرقي بغداد

2021/04/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت مناطق شرق العاصمة بغداد، حادثين أمنيين منفصلين، احدهما في منطقة جميلة، وآخر في منطقة حي أور.

وأفاد مصدر أمني، لـ (بغداد اليوم)، بـ "قيام مجهولين باقتحام منزل وسرقة 30 مليون دينار، من داخله، بالإضافة إلى مخشلات ذهبية، وسلاح ناري".

وأوضح المصدر، أن "المنزل لم يكن فيه أحد أثناء حدوث عملية اقتحامه وسرقته".

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني آخر، بـ "تعرض أحد المدنيين إلى الإصابة بطلق ناري بعد محاولة شخص مسلح سرقة دراجته النارية، في منطقة حي أور شرقي العاصمة".

وبين المصدر، أن "المصاب نقل إلى مدينة الطب، لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية البحث على الجاني للقبض عليه".

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