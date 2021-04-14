برلماني: فايزر أخبرت الحكومة العراقية بأمر هام يخص انتاج لقاحها المضاد لكورونا

2021/04/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو خلية الأزمة النيابية، النائب رياض المسعودي، اليوم الاربعاء (14 نيسان 2021)، بأنه ليس مع قرار إجبار المواطنين اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة للقاح فايزر الأمريكي أخبرت الحكومة، بأنها أعدت الجرعات في ظل ظروف طارئة.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الذهاب نحو اللقاح الإجباري إجراء حكومي يمكن تطبيقه فعلياً، لكنه يحتاج إلى توفر الكميات اللازمة لملايين العراقيين، والجميع يعلم أن ما وصل إلى العراق لغاية الآن كميات محدودة".وطالب النائب المسعودي، الجهات المعنية، بـ"الإجابة عن تضمين قانون شرع داخل مجلس النواب، يذكر فيه بأن الشركات المجهزة غير مسؤولة عن تبعات اللقاحات التي تنتجها".

وأضاف: "كما أن شركة فايزر الأمريكية، خاطبت الحكومة بكتاب رسمي، جاء فيه بان اللقاح تم إعداده في ظروف طارئة".

وتابع: "نأمل أن لا تسير الأمور الصحية في العراق باتجاه التقليح الإجباري".

ويوم أمس، قال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، انه تم تخصيص 50 منفذاً اً لتقديم لقاح فايزر إلى المواطنين في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان.

وأعلن وزير الصحة حسن التميمي في وقت سابق، توفر ثلاثة أنواع من اللقاحات في العراق، فيما يؤكد باستمرار أنها آمنة وتمثل الحل الوحيد للخلاص من وباء كورونا.

ودعا التميمي المواطنين إلى "التوجه إلى المراكز الطبية لاستلام اللقاح لغرض السيطرة على خطورة الوباء".

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