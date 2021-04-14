2021/04/14 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة بطولة استثنائية قام بها سائق مصري يدعي أحمد شعبان يعمل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث تمكن من مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس تضمنت حوالي 40 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



سائق مصري يوقف قاتل ويصبح حديث الأميركيين المركز الخبري الوطني.

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