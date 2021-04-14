القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2021/04/14 | 14:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سبعة متهمين والعثور على أسلحة في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، أن “قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسؤوليتها”.وأضافت أن “القوات ألقت القبض على سبعة متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد […]

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