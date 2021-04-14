بعد ارتفاع مفاجئ.. انخفاض اسعار صرف الدولار في كربلاء

2021/04/14 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء انخفاضاً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

الاربعاء، (14 نيسان 2021).

وبلغت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$:

سعر بيع الدولار = 148.250 دينا

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