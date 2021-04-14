نينوى.. القبض على مهرب محاصيل زراعية مستوردة بطريقة غريبة

2021/04/14 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الشؤون الداخلية والامن في نينوى، اليوم الاربعاء، القاء القبض على احد الأشخاص يقوم بتهريب المحاصيل الزراعية المستوردة بواسطة صهريج نقل المنتجات النفطية .

وذكر بيان للشؤون ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الشؤون الداخلية في نينوى تمكنت ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل دورنا الرقابي والميداني لمفارزنا المنتشرة داخل السيطرات في المحافظة ولحصول ألاشتباه والشك بسيارة حمل كبيرة (صهريج نفط) نوع مرسيدس بعد تفتيشها لوحظ وجود قطع مخفي وباب سري تحت المقطورة".

واضاف البيان انه "تم العثور على محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد وزنها ١٠ اطنان"، مؤكدا "تنظيم محضر ضبط بالمواد والقبض على سائق العجلة المدعو(ع.م.أ) دونت أقواله واعترف ادخال المواد الممنوعة من الاستيراد الى المحافظة من اقليم كردستان".وختم البيان انه "تم عرض الاوراق على قاضي تحقيق الشؤون الذي قرر توقيفه وفق المادة الثالثة من قانون التهريب واحالة المضبوطات مع المتهم الى مديرية كمرك المنطقة الشمالية".

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