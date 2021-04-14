الاعلام الامني: ضبط مقذوفات واحزمة ناسفة في نينوى

2021/04/14 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء عن ضبط 100 قنبرة هاون وأحزمة ناسفة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى نفذت عملية استباقية لتفتيش سلسلة جبال العياضية وعلى محورين.الاول لواء المشاة ٧٣ الفرقة العشرين ولواء ٥٣ حشد شعبي والوكالات الأمنية بداية السلسلة من ناحية العياضية الى قرية الهلوم.

والمحور الثاني لواء المشاة ٧١ والحشد العشائري والوكالات الامنية من تل الشور بداية السلسلة من الجهة الاخرى الى قرية الهلوم ولواء المشاة ٢١ تفتيش ظالم قالع في عين الجحش".وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على ٩١ قنبرة هاون مختلفة الأنواع و٣ أحزمة ناسفة وبرميل سعة ٢٢٠ لتر مملوء بمادة C4 و٢٦ عبوة ناسفة محلية الصنع و٣ رمانات قاذفة RBG/7 ضد الدروع و رمانة قاذفةRBG/7 ضد الأشخاص ومقذوفي دبابة T55 ورمانة يدوية دفاعية وجهاز مناداة مدمر وجلكان سعة ٢٠ لتر مملوء بمادة C4".

وبينت الخلية، أنه "تم تفجير المواد اعلاه من قبل الجهد الهندسي للفرقة الخامسة عشر".

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