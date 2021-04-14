الاستخبارات العسكرية تضبط حزاما ناسفا ومقذوفات حربية في تلعفر

2021/04/14 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط حزام ناسف ومقذوفات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنهاضا لمهامها في البحث والتفتيش عن اكداس اعتدة داعش الارهابي ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من الوصول إلى كدس للعتاد في ناحية العياضية بقضاء تلعفر ".

واضاف انه "يحتوي على ١ حزام ناسف ورمانة هجومية و ٣ مقذوف طائرات مسيرة"، مؤكدا "معالجتها وتفجير المواد من قبل مفارز هندسة الفرقة".

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