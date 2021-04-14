2021/04/14 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني مسحة إسلامية وغطاء شرعي هما ما يتبادر إلى الذهن حين ذكر عبارة (الأنفال) فمن المعروف أن سورة (الأنفال) نزلت بعد معركة بدر ووصفت أحداث المعركة وأحكام الأسرى والغنائم وقوانين الحرب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة الأنفال..



غصة عراقية عمرها 33 عاماً..



تعرف على مراحلها المركز الخبري الوطني.

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