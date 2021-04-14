2021/04/14 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سبعة متهمين والعثور على أسلحة وصاروخ كاتيوشا في مناطق عدة من العاصمة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "قوة من قيادة عمليات بغداد شرَعت بواجب تفتيش في مناطق عدة من بغداد ضمن قاطع مسؤوليتها".

وأضافت أن "القوة ألْقت القبض على 7 متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 اطلاقه وصاروخ كاتيوشا و 10 مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقه وجهاز موتوريلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليَّات بغداد تُلقي القبض على سبعة متهمين وتعثَر على أسلحة وصاروخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليَّات بغداد تُلقي القبض على سبعة متهمين وتعثَر على أسلحة وصاروخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).