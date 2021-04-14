غرب كوردستان يسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

2021/04/14 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاربعاء، عن تسجيل 248 اصابة جديدة بفايورس كورونا، لافتة الى ان عدد الوفيات بلغت 5 حالات.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

عدد الاصابات الجديدة : 288 " 147 ذكور، 101 اناث"، توزعت "57 حالة في الحسكة - 130 حالة في قامشلو، 36 حالة في ديرك ، 6 حالات في الدرباسية ، 18 حالة في الرقة، حالة واحدة في مخيم الهول" .

حالات الشفاء: 17 حالة

واكد البيان: ان اجمالي الاصابات بكورونا بلغ 13004 حالة منها 437 حالة وفاة و 1399 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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