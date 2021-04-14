صادقون تهاجم النائب ظافر العاني: يحمل قذارة وعفن حزب البعث

2021/04/14 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شن النائب حسن سالم ،الاربعاء، هجوما "لاذعا" ضد النائب ظافر العاني، رافضا هجومه على الحشد الشعبي، بحسب تعبيره.

وقال سالم في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (14 نيسان 2021)، ان "ظافر العاني لا يمثل الشعب العراقي وانما يمثل قذارة وعفن حزب البعث التي مازالت تخرج على لسانه".

وأضاف سالم انه "ليس غريبا عليه ففي كل مرة تدفع له الاموال ليدلي بكلام يسيء فيه للحشد المقدس الذي هو أقدس من ان ينال منه شخص مثل العاني الذي يعيش على الارتزاق بهذه التصريحات الكاذبة والمضللة".

وطالب سالم "باقالته لانه يخالف الدستور بمهاجمته لمؤسسة امنية ويروج لافكار حزب البعث المحظور.

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