مايا دياب لا تشعر بالأمان وستبقى تغني لفيروز

2021/04/14 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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حلت مايا دياب ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة، بإطلالة نالت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبتصريحات جريئة كالعادة.

مايا دياب لا تعتبر تصريحاتها جريئة ولكنها تعتبر بأن مواقفها الواضحة والصريحة فيما يتعلق بالمواضيع الحياتية والاجتماعية يعتبرها الناس جريئة، أضافت: "الناس يفضلون المتملق والكذاب واللي بقول الناس عايزة تسمع ايه"، وتابعت بأن "أغلب الفنانين يصرحون بما يريده الناس لا آرائهم الحقيقية".



رفضت مايا دياب لقب فاشينيستا، وأشارت إلى أن لديها تجربة واحدة في التمثيل وبالتالي لا تعتبر نفسها ممثلة، ولكنها تغني وتقدم برامج، التنوع المهني لا تعتبره مايا دياب طمعا وتقول: "الانسان اللي عنده مواهب متعددة عليه أن يبرز مواهبه، إذا كنت ناجحة في الغناء والتقديم فهذا لا يضر".



عن مكانها ضمن نجوم الصف الأول، علقت: "في كتير ناس بالصف الأول، واليوم نسعى كلنا لنكون بالصف الأول، ولكن هل بقدر صنف حالي نمبر وان على غيري؟ أكيد لاء".



عن الشهوة التي تخيف مايا دياب، قالت: "عدم قدرتي على استعمال الشهرة والفلوس والسلطة"، وتعتبر أن الجمال نعمة من الله وليس من ضمن الشهوات التي تخيفها، أما الطمع فتجده في التعدي على ما ليس لها".



تعتبر نفسها أبعد الأشخاص عن الغرور وتتمنى بأنه ما ان يجدها أحد بدأت تغتر بنفسها بأن يخبرها بذلك.



أما الغرور بالنسبة لها فهو "تخطي مرحلة الثقة بالنفس"، تعتبر أن "الأنا تقتل الانسان وبتعيش الغرور في كل واحد فينا".



وتجد مايا دياب أنها واحدة من أجمل الفنانات على الساحة الفنية، فتلقت الإشادة من بسمة وهبة نظرا لثقتها بنفسها.



وعن علاقتها بالرجل، قالت "أنا أعشق الرجل الذكي وأؤمن بأنه لا يكملني في الحياة إلا الرجل، لأن الرجل الذكي والمثقف والواعي بدو امرأة مثقفة وواعية وذكية"، وأبرز صفات الرجل التي تجذبها هي صفة "الاحتواء"، وأشارت إلى أن زوجها السابق كان أكثر رجل شعرت معه بالأمان".



لا تستثني مايا نفسها من أنها يمكن أن تتعرض للخيانة من قبل شريكها، مشيرة إلى ان الموضوع لا يتعلق بجمال المرأة أو مركزها بل برغبة الرجل بالخيانة، وأضافت "في رجالة ما بتخونش ولكن يتعدوا على أصابع الايدين"، وأكدت بأنها لم تتعرف إلى رجل مخلص بعد".



وردا على سؤال، قالت: "أحب أن أرد الخيانة بالخيانة ولكن أصعب حاجة في الدنيا انك ترخصي نفسك لأن ده حيضايقك بعدين، علشان نفسي مش حعمل كده مش علشان حاجة".



تعتبر أن خيانة الصديق أصعب من خيانة الحبيب، لأن خيانة الحبيب متوقعة.



وكشفت مايا دياب خلال الحلقة بأنها انسانة لا تشعر بالأمان، وذلك بعدما أوضحت لها بسمة وهبة دراسة في علم النفس تشير إلى أن الذي يشتري أحذية كثيرة لا يشعر بالأمان.



وتابعت: "لدي قلق من الحياة، قلق من بكرا، أنا انسانة لبنانية وأعيش في لبنان، بلدي ووضع بلدي يزيد هذا الشعور، طفولتي التي عشتها في حياتي، أنا انسان كتلة تجارب كانت صغيرة وكبرت، كل اللي مرق بحياتي هو صور لعدم إحساس بالأمان كتير كتار بعدة مجالات من شخصيتي بتحسسني انه عندي خوف وقلق".



وردا على سؤال حول كيفية اسعاد نفسها، قالت: "أحاول أن أشفي حتة أكبر من نفسي كل يوم".



عن تغريدة شاركتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب طلبت فيها من ترامب حينها فيزا، كشفت خلال الحلقة بأنها "ممنوعة من دخول أميركا لأنها متهمة بالإرهاب"، وأوضحت تفاصيل القصة وذلك بعد أن تقدمت بطلب للحصول على فيزا للولايات المتحدة مرارا وقوبلت بالرفض، وبعد أن اجتمعت بالسفيرة الأميركية في لبنان تم تسلميها ورقة بأنها "متهمة بالإرهاب ولا تستطيع أن تدخل أميركا طوال حياتها"، علما أنها كان لديها تأشيرة سياحية سارية المفعول ولكنها كانت تريد الحصول على تأشيرة عمل.



كما كشفت أنها لا تعتبر بأنه يوجد أزمة بينها وبين أحلام، وأكدت بأنها لا تشعر بالغيرة من أحد، ووصفت الغيرة بأنها عدم الاكتفاء بما نمتلكه.



فيما يتعلق بمنع مايا دياب من غناء أغنيات السيدة فيروز من قبل ابنتها ريما الرحباني، قالت: "إذا شعرت بأسى ووجع على بلدي أو إذا شعرت بفرح الصبح أول شي بفكر غنيه هو للسيدة فيروز..



لأنها فخر بالنسبة لنا.



رح ضل غني للسيدة فيروز ومنها بتعلم كيف بقول للبنان إني بحبه"، ورفضت التعليق على منع ريما الرحباني لها وقالت: "لا تستحق".



وعن علاقتها بإيمي سميرة غانم، قالت: "ايمي حبيبة قلبي وبموت فيها وهي عارفاني كويس، وحسن الرداد حبيب قلبي".



هذه التصريحات الجريئة وغيرها تصدرت الترند على محرك البحث غوغل".

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