2021/04/14 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط السياسية والمحلية ، محافظ الانبار الاسبق مأمون العلواني، الذي وافاه الاجل اليوم الاربعاء في احد المستشفيات التركية بعد صراع مع المرض.وكان مأمون سامي رشيد العلواني ، سبق ان شغـل منصب محافظ الانبار في العام 2005 بعد تعيينه من قبل مجلس محافظة الانبار آنذاك ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة محافظ الانبار الاسبق بعد صراع مع المرض خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة محافظ الانبار الاسبق بعد صراع مع المرض خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).