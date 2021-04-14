كتلة دولة القانون : استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار يؤكد ضعف ادارة السياسة النقدية في البلاد

2021/04/14 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحليـة الى رقم قياسي جديد ، هو مؤشر خطير يؤكد ضعف ادارة السياسة النقدية في البلاد و يضع علامات استفهام كثيرة .وقال النائب عن الكتلة خلف عبد الصمد ، في بيان صحفي ان " الفجوة المتولدة بين سعر الصرف المرتفع اساسا و بين سعره في السوق يعني مزيدا من الغلاء في الاسعار ، و بالنتيجة مزيدا من الصعوبات الاقتصادية للطبقات الفقيرة و المتوسطة و ذوي الدخل المحدود "، مشيرا الى :" ان العراقيين اليوم يعانون الكثير بالرغم من الوعود و البرامج الحكومية التي سمعوها ".واضاف :" ان تداعيات القرار الخاطئ برفع سعر الصرف و تضمينه بالموازنة "آتى اكله" بارتفاع كبير في الاسعار "، مبينا ان " كتلة دولة القانون متمسكة بموقفها الثابت بضرورة ارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه مع ارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية " ./انتهى5

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