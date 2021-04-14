2021/04/14 | 14:58 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 14 أبريل 2021 | 02:51 مساءً

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تأجيل زيارة أول وفد رسمي سوداني الى “إسرائيل”

أفادت مصادر حكومية سودانية، الأربعاء، بأن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها أول وفد رسمي إلى الكيان الصهيوني، اليوم، تمّ تأجيلها لأسباب فنية وتأمينية متعلقة بالرحلة.

وقالت المصادر إن “الزيارة سيتم استئنافها خلال اليومين المقبلين”.

وكانت مصادر سودانية قالت إن إسرائيل قدمت دعوة رسمية لقيادات سودانية عسكرية وأمنية لزيارة تل أبيب.

وأوضحت المصادر، أن دعوة الوفد السوداني إلى إسرائيل، تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين، واللذين توصلا لاتفاق تطبيع العلاقات في تشرين الاول الماضي.

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