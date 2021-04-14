النجف.. الإصابات الجديدة المُسجلة خلال 24 ساعة تفوق حالات الشفاء

2021/04/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

دائرة صحة النجف في بيان:

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الاربعاء 14-4-2021

- تم اجراء 1569 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة .

- #الاصابات_الجديدة : 269

- #حالات_الشفاء : 186

- #الوفيات : 2

- من بين الاصابات (7) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 49522

مجموع حالات الشفاء : 43206

مجموع الوفيات : 464

مجموع الحالات تحت العلاج : 5852

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3680

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