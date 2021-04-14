النجف.. الإصابات الجديدة المُسجلة خلال 24 ساعة تفوق حالات الشفاء

دائرة صحة النجف في بيان:
الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الاربعاء 14-4-2021
- تم اجراء 1569 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة .
- #الاصابات_الجديدة : 269
- #حالات_الشفاء : 186
- #الوفيات : 2
- من بين الاصابات (7) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.
- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 49522
مجموع حالات الشفاء : 43206
مجموع الوفيات : 464
مجموع الحالات تحت العلاج : 5852
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3680
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