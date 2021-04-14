سقوط طائرة إيرانية مسيرة أثناء اختبار للطيران وسط البلاد

2021/04/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة إيرانية مسيرة أثناء اختبار للطيران وسط البلاد.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن "الطائرة من صناعة شركة (هسا) التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية".

وأوضحت أن "السقوط حصل نتيجة عطل فني أثناء اختبار الطيران فوق محافظة شاهين شهر التابعة لإقليم أصفهان وسط البلاد".

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