وزيرة الهجرة وممثل بعثة البنك الدولي في العراق يبحثان ملف المناطق المحررة

2021/04/14 | 15:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، مع ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان ملف المناطق المحررة.

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